Мобілізація та її посилення. Данілов: Ситуація складна, але під контролем. Не треба роздмухувати

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав "не роздмухувати тему" мобілізації та її можливого посилення. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За його словами, рішення щодо мобілізації розглядають на засіданнях Ставки верховного головнокомандувача.

Він зазначив, що є Верховна Рада, а деякі питання призову варто регулювати на законодавчому рівні.

"У кожного свій рівень можливостей. Кожен має займатися своєю справою. Так, ситуація на сьогоднішній день складна, але, як кажуть наші військові, абсолютно контрольована. Тому не треба тут дуже роздмухувати цю тему", – сказав Данілов.

Чиновник заявив, що мобілізація в Україні триває щодня.

"Складно? Так, дуже складно, бо тут так само повертаємося до певних речей, коли люди нечисті на руку починають комусь щось робити, якісь пропозиції, якісь речі. Суспільство на це також реагує, воно дивиться, і його, звісно, ці речі можуть обурювати", – резюмував він.

30 травня Верховна Рада підтримала зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років, але президент ще не підписав закон.

Данілов заявив, що теза, що воювати чи служити доведеться всім, – це аксіома, коли армія користується далекобійною зброєю, то вік військовослужбовців не має значення.

Секретар РНБО пояснив, що для вирішення питання про демобілізацію військових потрібне офіційне подання в апарат відомства від будь-якого з членів Ставки верховного головнокомандувача, але, ймовірно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносилися.

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