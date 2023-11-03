Мобилизация и ее усиление. Данилов: Ситуация сложная, но под контролем. Не надо раздувать

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал "не раздувать тему" мобилизации и ее возможного усиления. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, решение о мобилизации рассматривают на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего.

Он отметил, что есть Верховная Рада, а некоторые вопросы призыва стоит регулировать на законодательном уровне.

"У каждого свой уровень возможностей. Каждый должен заниматься своим делом. Да, ситуация на сегодня сложная, но, как говорят наши военные, абсолютно контролируемая. Поэтому не надо здесь очень раздувать эту тему", — сказал Данилов.

Чиновник заявил, что мобилизация в Украине продолжается ежедневно.

"Сложно? Да, очень сложно, потому что здесь так же возвращаемся к определенным вещам, когда люди нечистые на руку начинают кому-то что-то делать, какие-то предложения, какие-то вещи. Общество на это также реагирует, оно смотрит, и его, конечно, эти вещи могут возмущать", — резюмировал он.

30 мая Верховная Рада поддержала снижение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет, но президент еще не подписал закон.

Данилов заявил, что тезис, что воевать или служить придется всем, – это аксиома, когда армия пользуется дальнобойным оружием, то возраст военнослужащих не имеет значения.

Секретарь СНБО объяснил, что для решения вопроса о демобилизации военных требуется официальное представление в аппарат ведомства от любого из членов Ставки верховного главнокомандующего, но, вероятно, пока такие предложения на официальном уровне не вносились.

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