Мобилизация. Оборонный комитет предлагает убрать е-повестки из законопроекта – нардеп

Егор Чернев (Скриншот с видео)

Народный депутат от Слуги народа и заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Егор Чернев заявил в эфире национального телемарафона, что законопроект о мобилизации следует сбалансировать между принудительными и мотивационными нормами. Он назвал ряд положений, которые "почистил" комитет.

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По его словам, предлагается исключить из положений законопроекта повестку по электронной почте. Это подтвердил еще один собеседник LIGA.net в оборонном комитете.

Чернев объяснил, что рассылку невозможно проконтролировать.

"Мы все каждый день получаем десятки, а то и сотни писем, которые попадают в спам. Не должно быть такой нормы, чтобы человек нес ответственность за то, что он не получил и не прочитал это письмо", – сказал депутат.

Комитет также настаивает, чтобы люди с инвалидностью I, II, III групп либо получали полную отсрочку, либо вообще не подпадали под мобилизацию, добавил Чернев.

"В последнюю неделю наш комитет работал над тем, чтобы все это сбалансировать, чтобы законопроект отвечал и нормам Конституции, и выполнял задачи от нашего Министерства обороны по мобилизации", – резюмировал он.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти о проведении мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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