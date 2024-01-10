Рада рассмотрит законопроект о мобилизации завтра, 11 января – Арахамия

Предполагается, что после этого законопроект отправят на доработку до второго чтения

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объявил в Верховной Раде, что нардепы в первом чтении должны рассмотреть законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета в четверг, 11 января. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"Лидер коалиции Давид Арахамия с трибуны парламента только что объявил, что завтра будет первое чтение законопроекта по мобилизации. Как и писал, первое чтение с предложениями комитета", – говорится в сообщении депутата.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев от СН в эфире национального телемарафона за час до этого заявил, что сегодня комитет еще не решил, как должен выглядеть законопроект.

"Я надеюсь, что это будет все же решено сегодня. Утром у нас было пока совещание. Мы как раз проходили по всем пунктам, которые должны быть изменены. Точно там не должно быть ничего антиконституционного", – сказал он.

По словам нардепа, законопроект может быть принят в первом чтении, а рекомендации и предложения должны быть приняты ко второму чтению или другой вариант – возвращение в правительство.

"Но все это решает зал. В любом случае он должен быть вынесен в зал и там должно быть принято решение о дальнейшей судьбе этого законопроекта. Я надеюсь, что сегодня комитет уже примет решение по рекомендациям и предложениям к этому законопроекту", – резюмировал Чернев.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти о проведении мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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