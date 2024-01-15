В Минобороны рассчитывают, что на запуск закона о мобилизации уйдет чуть больше месяца

Калмыкова заявила, что главная идея законопроекта остается неизменной – предоставить отдых тем, кто воюет на передовой с 2022 года и раньше

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В ближайшие недели Верховная Рада может принять новый закон о мобилизации, а вскоре начнется и его реализация. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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По ее словам, новая редакция окажется в Верховной Раде "в кратчайшие сроки". Теперь она должна пройти определенный путь согласования в правительстве. На уточняющий вопрос, о днях или о неделях идет речь, она сказала: "Мы бы хотели, чтобы это были дни, но понимаем, что это будут, скорее всего, несколько недель".

Затем замминистра обороны сказала, что "недели" – это не вопрос вынесения законопроекта в Верховную Раду: "Это недели – возможно, месяц и немножко – для начала уже реализации".

Комментируя отозванный законопроект, Калмыкова подчеркнула, что у нардепов в основном были замечания не по сути, а по форме, а главная идея законопроекта остается неизменной – предоставить отдых тем, кто воюет на передовой с 2022 года, а то и раньше.

"Для этого нам нужно установить не только нормы, которые позволят проводить увольнение людей, но и решить вопрос замены людей на фронте. Главное при этом – усилить направление подготовки. Поэтому кардинально по своей идее законопроект не меняется – меняются подходы к отдельным категориям граждан", – сказала Калмыкова.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку в правительство. Затем правительство отозвало его.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом "всех предложений".

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