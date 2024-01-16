Единый реестр военнослужащих. Рада в целом поддержала закон о цифровизации ВСУ

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Верховная Рада Украины в целом приняла закон №10062, касающийся цифровизации Вооруженных сил Украины. Он предоставит Министерству обороны возможность усилить киберзащиту, а также создать единый реестр военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили народные депутаты Украины Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

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Этот законопроект был принят 8 ноября 2023 года в первом чтении. 16 января 2024 года Минобороны сообщило о том, что этот документ в ближайшее время окончательно будет рассмотрен в сессионном зале Рады, тогда же проект закона назвали критически важным для обороноспособности Украины.

Теперь, в частности, у Минобороны появится возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ІТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

В оборонном ведомстве отметили, что благодаря этому закону будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

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Кроме того, благодаря закону, по данным Минобороны, будут:

→ высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);

→ ускорен и расширен доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников;

→ ускорена разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войска;

→ усилена защита данных от российских кибератак.

Также этим законом предусматривается совершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных относительно воинского учета.

Также он вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь Комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

16 января Кабинет министров разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса бронировать работников без ограничений по количеству, даже если у них есть дефицитная военная специальность.

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