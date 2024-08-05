Міноборони виявило три фейкових Резерв+ на етапі створення – розсилання не почалося
Міністерство оборони виявило три фейкові вебзастосунки Резерв+, які перебували на стадії розроблення: зловмисники не встигли розпочати розсилання. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"Центр реагування кіберінцидентів Міністерства оборони виявив три підробні вебзастосунки Резерв+. Сайти були виявлені на етапі створення, розсилання ще не почалося", – поділилася Черногоренко.
Вона розповіла, що спеціалісти виявили цю загрозу та оперативно вирішили повідомити про неї українцям, щоб люди не втрачали пильність та знали, як розпізнати цю підробку.
Черногоренко наголосила: головна ознака підробного сайту – його вебадреса, яка схожа на реальну, проте має певні відмінності. Такі сайти закінчуються на .top, .website, .org тощо.
Напередодні заступниця міністра оборони розповіла, що росіяни розповсюджують фейкові застосунки, які мають виглядати як справжній Резерв+. Такі підробки окупанти хочуть поширювати серед українців, щоб зібрати їхні персональні дані.
- Якщо людина не оновила військово-облікові дані вчасно, до 17 липня, то може отримати штраф – від 17 000 до 25 000 грн. Громадянина також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.
- Міноборони пояснило LIGA.net: у разі повторної авторизації Резерв+ не вимагає заново уточнювати дані, під час такого логіна оновлюється лише сам документ.
- Також для тих, хто вчасно оновив дані у Резерв+, з'явилася спеціальна позначка про це.
Читайте також: Свої дані оновили 4,6 млн військовозобов'язаних: найбільше у Резерв+