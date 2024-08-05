Міноборони виявило три фейкових Резерв+ на етапі створення – розсилання не почалося

Такі підробні сайти мають виглядати як справжній Резерв+, однак мають певні відмінності

Резерв+ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Міністерство оборони виявило три фейкові вебзастосунки Резерв+, які перебували на стадії розроблення: зловмисники не встигли розпочати розсилання. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

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"Центр реагування кіберінцидентів Міністерства оборони виявив три підробні вебзастосунки Резерв+. Сайти були виявлені на етапі створення, розсилання ще не почалося", – поділилася Черногоренко.

Вона розповіла, що спеціалісти виявили цю загрозу та оперативно вирішили повідомити про неї українцям, щоб люди не втрачали пильність та знали, як розпізнати цю підробку.

Черногоренко наголосила: головна ознака підробного сайту – його вебадреса, яка схожа на реальну, проте має певні відмінності. Такі сайти закінчуються на .top, .website, .org тощо.

Напередодні заступниця міністра оборони розповіла, що росіяни розповсюджують фейкові застосунки, які мають виглядати як справжній Резерв+. Такі підробки окупанти хочуть поширювати серед українців, щоб зібрати їхні персональні дані.

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