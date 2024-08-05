Минобороны обнаружило три фейковых Резерв+ на этапе создания – рассылка не началась
Министерство обороны выявило три фейковых веб-приложения Резерв+, которые находились на стадии разработки: злоумышленники не успели начать рассылку. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
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"Центр реагирования киберинцидентов Министерства обороны обнаружил три поддельных веб-приложения Резерв+. Сайты были выявлены на этапе создания, рассылка еще не началась", – поделилась Черногоренко.
Она рассказала, что специалисты обнаружили эту угрозу и оперативно решили сообщить о ней украинцам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать эту подделку.
Черногоренко отметила: главный признак поддельного сайта – его веб-адрес, который похож на реальный, однако имеет определенные отличия. Такие сайты заканчиваются на .top, .website, .org и тому подобное.
Накануне заместитель министра обороны рассказала, что россияне распространяют фейковые приложения, которые должны выглядеть как настоящий Резерв+. Такие подделки оккупанты хотят распространять среди украинцев, чтобы собрать их персональные данные.
- Если человек не обновил военно-учетные данные в срок, до 17 июля, то может получить штраф – от 17 000 до 25 000 грн. Гражданина также могут ограничить в праве управления автомобилем и заблокировать счет – через суд, если штраф не будет уплачен вовремя.
- Минобороны объяснило LIGA.net: в случае повторной авторизации Резерв+ не требует заново уточнять данные, во время такого логина обновляется только сам документ.
- Также для тех, кто вовремя обновил данные в Резерв+, появилась специальная отметка об этом.
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