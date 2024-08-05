Минобороны обнаружило три фейковых Резерв+ на этапе создания – рассылка не началась

Такие поддельные сайты должны выглядеть как настоящий Резерв+, однако имеют определенные отличия

Резерв+ (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Министерство обороны выявило три фейковых веб-приложения Резерв+, которые находились на стадии разработки: злоумышленники не успели начать рассылку. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

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"Центр реагирования киберинцидентов Министерства обороны обнаружил три поддельных веб-приложения Резерв+. Сайты были выявлены на этапе создания, рассылка еще не началась", – поделилась Черногоренко.

Она рассказала, что специалисты обнаружили эту угрозу и оперативно решили сообщить о ней украинцам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать эту подделку.

Черногоренко отметила: главный признак поддельного сайта – его веб-адрес, который похож на реальный, однако имеет определенные отличия. Такие сайты заканчиваются на .top, .website, .org и тому подобное.

Накануне заместитель министра обороны рассказала, что россияне распространяют фейковые приложения, которые должны выглядеть как настоящий Резерв+. Такие подделки оккупанты хотят распространять среди украинцев, чтобы собрать их персональные данные.

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