"Можна зробити за кілька хвилин". Для ЗСУ ввели три нові електронні рапорти
До державного застосунку "Армія+" додали три нові типи електронних рапортів: на приймання і здавання посади та на відпустку для вагітних. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Рапорти на приймання і здавання посади найбільше потрібні тим, хто змінює місце служби через Армію+.
"Раніше для цього потрібно було їхати в діловодство, що просто нереально для бійців на передовій. Тепер це можна зробити за кілька хвилин", – пояснила посадовиця.
Також в Армія+ додали електронний рапорт на відпустку для вагітних.
Для використання нововведень потрібно оновити застосунок до версії 2.1.4.
За даними Черногоренко, Армія+ користуються уже 590 000 захисників.
- 12 листопада 2024 року уряд схвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.
- Для переведення на нове місце служби необхідна лише копія військового квитка або посвідчення офіцера.
- 29 грудня Зеленський заявив, що через Армія+ вже відбулося 5000 переведень між військовими частинами.