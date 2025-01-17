"Можна зробити за кілька хвилин". Для ЗСУ ввели три нові електронні рапорти

Ілюстративне фото: Depositphotos

До державного застосунку "Армія+" додали три нові типи електронних рапортів: на приймання і здавання посади та на відпустку для вагітних. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Рапорти на приймання і здавання посади найбільше потрібні тим, хто змінює місце служби через Армію+.

"Раніше для цього потрібно було їхати в діловодство, що просто нереально для бійців на передовій. Тепер це можна зробити за кілька хвилин", – пояснила посадовиця.

Також в Армія+ додали електронний рапорт на відпустку для вагітних.

Для використання нововведень потрібно оновити застосунок до версії 2.1.4.

За даними Черногоренко, Армія+ користуються уже 590 000 захисників.