"Можно сделать за несколько минут". Для ВСУ ввели три новых электронных рапорта

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В государственное приложение "Армия+" добавили три новых типа электронных рапортов: на прием и сдачу должности и на отпуск для беременных. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Рапорты на прием и сдачу должности больше всего нужны тем, кто меняет место службы через Армию+.

"Раньше для этого нужно было ехать в делопроизводство, что просто нереально для бойцов на передовой. Теперь это можно сделать за несколько минут", – пояснила чиновница.

Также в Армию+ добавили электронный рапорт на отпуск для беременных.

Для использования новшеств необходимо обновить приложение до версии 2.1.4.

По данным Черногоренко, Армия+ пользуется уже 590 000 защитников.