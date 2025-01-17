"Можно сделать за несколько минут". Для ВСУ ввели три новых электронных рапорта
В государственное приложение "Армия+" добавили три новых типа электронных рапортов: на прием и сдачу должности и на отпуск для беременных. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Рапорты на прием и сдачу должности больше всего нужны тем, кто меняет место службы через Армию+.
"Раньше для этого нужно было ехать в делопроизводство, что просто нереально для бойцов на передовой. Теперь это можно сделать за несколько минут", – пояснила чиновница.
Также в Армию+ добавили электронный рапорт на отпуск для беременных.
Для использования новшеств необходимо обновить приложение до версии 2.1.4.
По данным Черногоренко, Армия+ пользуется уже 590 000 защитников.
- 12 ноября 2024 года правительство одобрило постановление, вводящее механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.
- Для перевода на новое место службы необходима только копия военного билета или удостоверение офицера.
- 29 декабря Зеленский заявил, что через Армию+ уже состоялось 5000 переводов между воинскими частями.