Зеленский: Через Армия+ уже есть 5000 переводов, рапорты согласованы
Через мобильное приложение "Армия+" уже состоялось 5000 переводов между военными частями. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
"Долго не решавшийся вопрос, и сейчас в Вооруженных Силах это уже работает. Более 5000 переводов положительных есть, рапорты согласованы. Работает это и для Национальной гвардии, будет и для пограничников", – сказал он.
22 ноября собеседник в командовании Генерального штаба заявил LIGA.net, что командование ВСУ будет контролировать результаты работы сервиса электронного перевода в армии.
- 12 ноября правительство одобрило постановление, вводящее механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.
- Для перевода на новое место службы необходима только копия военного билета или удостоверение офицера.
- 16 ноября Минобороны сообщило, что за сутки было подано 900 рапортов на перевод в другие места службы через приложение "Армия+".