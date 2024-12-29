Зеленский: Через Армия+ уже есть 5000 переводов, рапорты согласованы

Президент заверил, что Украина будет и дальше развивать цифровые сервисы

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Через мобильное приложение "Армия+" уже состоялось 5000 переводов между военными частями. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Долго не решавшийся вопрос, и сейчас в Вооруженных Силах это уже работает. Более 5000 переводов положительных есть, рапорты согласованы. Работает это и для Национальной гвардии, будет и для пограничников", – сказал он.

22 ноября собеседник в командовании Генерального штаба заявил LIGA.net, что командование ВСУ будет контролировать результаты работы сервиса электронного перевода в армии.