Зеленський: Через Армія+ вже є 5000 переведень, рапорти погоджено

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Через мобільний застосунок "Армія+" вже відбулося 5000 переведень між військовими частинами. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Питання, яке довго не розвʼязувалося, і зараз у Збройних Силах це вже працює. Понад 5000 переведень позитивних є, рапорти погоджені. Працює це і для Національної гвардії, буде і для прикордонників", – сказав він.

22 листопада співрозмовник у командуванні Генерального штабу заявив LIGA.net, що командування ЗСУ контролюватиме результати роботи сервісу електронного переведення в армії.