Зеленський: Через Армія+ вже є 5000 переведень, рапорти погоджено
Через мобільний застосунок "Армія+" вже відбулося 5000 переведень між військовими частинами. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
"Питання, яке довго не розвʼязувалося, і зараз у Збройних Силах це вже працює. Понад 5000 переведень позитивних є, рапорти погоджені. Працює це і для Національної гвардії, буде і для прикордонників", – сказав він.
22 листопада співрозмовник у командуванні Генерального штабу заявив LIGA.net, що командування ЗСУ контролюватиме результати роботи сервісу електронного переведення в армії.
- 12 листопада уряд схвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.
- Для переведення на нове місце служби необхідна лише копія військового квитка або посвідчення офіцера.
- 16 листопада Міноборони повідомило, що за добу було подано 900 рапортів на переведення в інші місця служби через застосунок "Армія+".