В Міноборони розповіли, як і куди може перевестися боєць НГУ через застосунок "Армія+"

В деяких випадках для переведення не потрібен дозвіл командира

Боєць Нацгвардії (Фото:facebook.com/NGUmainpage)

В застосунку "Армія+" вже тиждень працює функція зміни місця служби для бійців Нацгвардії України. В Міноборони розповіли алгоритм дій для цього.

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Зазначається, що спочатку бійцю НГУ потрібно визначитися, куди він хоче перевестись.

Якщо частина, де він служить, не бере участі у бойових діях, то він має право перевестися куди завгодно. Але в разі, якщо не має обмежень за висновком військово-лікарської комісії.

З частини, яка бере участь у бойових діях, нацгвардієць може перевестися виключно в таку ж саму бойову частину. В небойову частину може перевестися за станом здоров'я, маючи необхідний висновок ВЛК.

Якщо частина оперативного та спеціального призначення, то перевестися можливо лише в такий самий підрозділ.

Винятком для переведення у частини забезпечення, медичні та навчальні підрозділи, а також інші формування є висновок ВЛК. В документі має бути сказано, що боєць придатний для служби в таких підрозділах.

Якщо боєць перебуває у розпорядженні (виведений поза штат через певні обставини, які не дозволяють продовжувати виконувати обов’язки служби, але й не дозволяють звільнитися. – Ред.) в нього немає жодного обмеження на переведення.

Також у Міноборони зазначили, в яких випадках військовий може перевестися без погодження командира:

→ має висновок ВЛК;

→ перебуває у розпорядженні;

→ входить до рядового чи сержантського складу та хоче перевестись у підрозділ, що виконує бойову роботу.