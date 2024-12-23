В Міноборони розповіли, як і куди може перевестися боєць НГУ через застосунок "Армія+"
В застосунку "Армія+" вже тиждень працює функція зміни місця служби для бійців Нацгвардії України. В Міноборони розповіли алгоритм дій для цього.
Зазначається, що спочатку бійцю НГУ потрібно визначитися, куди він хоче перевестись.
Якщо частина, де він служить, не бере участі у бойових діях, то він має право перевестися куди завгодно. Але в разі, якщо не має обмежень за висновком військово-лікарської комісії.
З частини, яка бере участь у бойових діях, нацгвардієць може перевестися виключно в таку ж саму бойову частину. В небойову частину може перевестися за станом здоров'я, маючи необхідний висновок ВЛК.
Якщо частина оперативного та спеціального призначення, то перевестися можливо лише в такий самий підрозділ.
Винятком для переведення у частини забезпечення, медичні та навчальні підрозділи, а також інші формування є висновок ВЛК. В документі має бути сказано, що боєць придатний для служби в таких підрозділах.
Якщо боєць перебуває у розпорядженні (виведений поза штат через певні обставини, які не дозволяють продовжувати виконувати обов’язки служби, але й не дозволяють звільнитися. – Ред.) в нього немає жодного обмеження на переведення.
Також у Міноборони зазначили, в яких випадках військовий може перевестися без погодження командира:
→ має висновок ВЛК;
→ перебуває у розпорядженні;
→ входить до рядового чи сержантського складу та хоче перевестись у підрозділ, що виконує бойову роботу.
- 12 листопада уряд схвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами. Спочатку нововведення діяло лише для тих, хто служить саме у ЗСУ.
- Для переведення на нове місце служби необхідна лише копія військового квитка або посвідчення офіцера.
- 15 грудня президент Зеленський повідомив, що тепер і бійці Нацгвардії можуть переводитися онлайн через "Армія+" до інших підрозділів.