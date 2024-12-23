В Минобороны рассказали, как и куда может перевестись боец НГУ через приложение "Армия+"
В приложении "Армия+" уже неделю работает функция смены места службы для бойцов Нацгвардии Украины. В Минобороны рассказали алгоритм действий для этого.
Отмечается, что сначала бойцу НГУ нужно определиться, куда он хочет перевестись.
Если часть, где он служит, не участвует в боевых действиях, то он вправе перевестись в любую другую. Но в случае, если нет ограничений по заключению военно-врачебной комиссии.
Из части, участвующей в боевых действиях, нацгвардеец может перевестись исключительно в такую же боевую часть. В небоевую часть может перевестись по состоянию здоровья, имея необходимое заключение ВВК.
Если часть оперативного и специального назначения, то перевестись можно только в такое же подразделение.
Исключением для перевода в части обеспечения, медицинские и учебные подразделения, а также другие формирования является заключение ВВК. В документе должно быть сказано, что боец подходит для службы в таких подразделениях.
Если боец находится в распоряжении (выведен вне штата по определенным обстоятельствам, которые не позволяют продолжать выполнять обязанности службы, но и не позволяют уволиться. – Ред.) у него нет никакого ограничения на перевод.
Также в Минобороны отметили, в каких случаях военный может перевестись без согласования командира:
→ имеет заключение ВВК;
→ находится в распоряжении;
→ входит в рядовой или сержантский состав и хочет перевестись в подразделение, выполняющее боевую работу.
- 12 ноября правительство одобрило постановление, вводящее механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями. Первоначально нововведение действовало только для тех, кто служит именно в ВСУ.
- Для перевода на новое место службы необходима только копия военного билета или удостоверение офицера.
- 15 декабря президент Зеленский сообщил, что теперь и бойцы Нацгвардии могут переводиться онлайн через "Армия+" в другие подразделения.