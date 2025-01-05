Перевод через Армия+. Минобороны: Рапорты попадают сразу в кадровый центр ВСУ

В некоторых рапортах убрали все звенья, которые были между военным и государством, подчеркнула Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

Электронный рапорт военнослужащего на перевод, оформленный через мобильное приложение "Армия+", сразу попадает в кадровый центр Вооруженных Сил Украины и при необходимости направляется командиру. Об этом на стриме у блогера Сергея Стерненко сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

"В некоторых рапортах мы убрали даже все звенья, которые были между военным и государством. Например, как перевод. Военный пишет рапорт, и этот рапорт попадает за несколько секунд сразу в кадровый центр ВСУ", – сказала она.

Черногоренко добавила, что в этом "огромная реформа". По словам чиновницы, ранее рапорт в бумажном виде "попадал определенному количеству посредников и на каждом звене он был обречен на возможный фейл". Она уточнила, что на этих этапах рапорт на перевод мог быть не согласован.

"Сейчас он [рапорт] сразу в кадровом центре Вооруженных Сил. И кадровый центр вынужден и должен работать в интересах военного. Так и должно быть", – констатировала Черногоренко.

Она отметила, что кадровый центр, если нужно, направляет рапорт на согласование командиру.

"И здесь важно сказать, что если командир в течение 24 часов ничего не ответил – это считается молчаливым согласием. То есть, считается априори, что он, промолчав, сказал да", — заявила заместитель министра обороны.