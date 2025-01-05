Переведення в Армія+. Міноборони: Рапорти потрапляють відразу до кадрового центру ЗСУ

В деяких рапортах прибрали всі ланки, які були між військовим і державою, наголосила Катерина Черногоренко

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

Електронний рапорт військовослужбовця на переведення, оформлений через мобільний застосунок "Армія+", відразу потрапляє до кадрового центру Збройних Сил України й лише за потреби направляється командиру. Про це на стрімі у блогера Сергія Стерненка повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"В деяких рапортах ми прибрали навіть всі ланки, які були між військовим і державою. Наприклад, як переведення. Військовий пише рапорт, і цей рапорт потрапляє в декілька секунд одразу в кадровий центр ЗСУ", – сказала вона.

Черногоренко додала, що в цьому "величезна реформа". За словами посадовиці, раніше рапорт у паперовому вигляді "потрапляв певній кількості посередників і на кожній ланці він був приречений до можливого фейлу". Вона уточнила, що на цих етапах рапорт на переведення міг бути не погодженим.

"Зараз він [рапорт] одразу в кадровому центрі Збройних Сил. І кадровий центр вимушений і має працювати в інтересах військового. Так і має бути", – констатувала Черногоренко.

Вона зазначила, що кадровий центр, якщо це потрібно, направляє рапорт на погодження командиру.

"І тут важливо сказати, що якщо командир протягом 24 годин нічого не відповів – то це вважається мовчазною згодою. Тобто, вважається апріорі, що він, промовчавши, сказав так", – заявила заступниця міністра оборони.