В приложении "Армия+" появились шесть новых рапортов на увольнение

В "Армия+" добавили новые рапорты, доступ к ним можно получить обновлением приложения

Украинский военный (Фото: пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады)

В приложение "Армия+" добавили шесть новых рапортов, все они касаются увольнения с военной службы по разным причинам. Об этом сообщает Министерство обороны.

В "Армия+" появились рапорты на:

→ Увольнение из-за содержания троих детей до 18 лет.

→ Увольнение из-за гибели или пропажи близкого родственника при защите Родины.

→ Увольнение по уходу за женой или мужем с инвалидностью.

→ Увольнение из-за ухода и содержания ребенка с инвалидностью.

→ Увольнение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью.

→ Увольнение по состоянию здоровья.

Рапорты подаются за несколько минут. Они имеют информационные справки с советами и объяснениями, какие документы могут потребоваться при подаче рапорта.

Сами рапорты созданы с алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут прислать его командиру без ошибок.

Новые рапорты добавили с обновлением приложения. Его можно скачать в App Store или Play Market. После обновления общее количество типов рапортов в "Армия+" возросло до 26.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко назвала введенный обновлением рапорт по состоянию здоровья одним из самых популярных в армии.

"В бумажном варианте, чтобы его подать, нужно потратить время: написать рапорт от руки, собрать все документы, сделать копии. Мы же цифровизировали этот процесс и сделали его линейным и максимально понятным для пользователя", – отметила она.

Рапорты в "Армия+" запустили в августе 2024 года. За это время было полностью обработано 330 000 рапортов. Самыми популярными стали оздоровительные (32%), по смене места службы (22%) и на годовой отпуск (21%).