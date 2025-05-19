Из 100 000 рапортов на смену места службы в Армия+ за полгода одобрили только треть

В Минобороны отметили, что работают над тем, чтобы процесс перевода становился еще удобнее

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

За полгода в приложении "Армия+" подали 100 000 рапортов на смену места службы. Однако согласовали из них только треть. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"За это время 32 000 военных уже перешли в новые подразделения или готовятся к переводу. На достигнутом мы не останавливаемся... Работаем над тем, чтобы процесс перевода становился еще удобнее для военных", – отметила она.

Черногоренко напомнила, что рапорт на перевод запустили для того, чтобы военные могли переходить туда, где смогут применять свои навыки для Сил обороны как можно эффективнее

За полгода функционал рапортов совершенствовали. По словам замминистра обороны, улучшился процесс подачи: появился блок с шаблонами необходимых документов и автопроверкой их актуальности. Благодаря этому уменьшилось количество ошибок, потому что из-за недостаточного количества данных Кадровый центр Вооруженных Сил Украины отклонял рапорты с объяснением, что нужно исправить.

В Минобороны напомнили, что после согласования рапорта о смене места службы Кадровый центр ВСУ готовит соответствующий приказ для офицеров и распоряжения для солдат или сержантов. Отмечается, что оба документа обязательны для выполнения.

"Центральное управление защиты прав военнослужащих совместно с органами военного управления реагируют на возможные случаи игнорирования командирами выполнения приказов и контролируют их выполнение", – подчеркнули в Минобороны.