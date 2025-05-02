150 военных зарегистрировали браки через приоритетное бракосочетание в "Армия+"

Свадебный салон (Фото: ЕРА/SERGEI ILNITSKY)

150 украинских военных зарегистрировали браки с помощью сервиса, позволяющего выбирать на портале "Дія" удобную дату и время для женитьбы через приложение "Армия+". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"Наша команда радуется тому, что сервис нашел отклик среди пользователей и что теперь в Украине официально появилось 150 новых семей. Желаем им счастья и любви", – заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, первые 10 пар получат подарки: уик-энд в Карпатах или сертификаты на кольца.

Чтобы получить ближайшие дату и время для регистрации брака, военнослужащий или военнослужащая должны подать заявление через приложение "Армия+" в разделе "Сервисы".

После того как партнер или партнерша подтвердят готовность к женитьбе, приложение "Дія" предложит выбрать дату и время. Ссылка на церемонию появится в Дії в день свадьбы. Бракосочетание проводится онлайн и длится до 30 минут. Для этого обе стороны должны иметь в Дії ID-карту или загранпаспорт, а также верифицированный налоговый номер.

Стоимость услуги состоит из проведения церемонии через видеоконференцию (1016 грн в рабочие дни), госпошлины (85 копеек) и комиссии банка (1,44% от суммы пошлины). После церемонии в Дії появляется цифровое свидетельство о браке. Также можно заказать физическое свидетельство, его доставит Укрпошта или курьер. Стоимость доставки составляет 390 грн за каждый адрес.