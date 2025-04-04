Правительство разрешило военным жениться в Дии вне очереди

Михаил Федоров (Фото: LIGA.net)

Правительство приняло постановление, которое придает военным приоритет в выборе даты и времени для онлайн-регистрации брака через портал Дия. Об этом объявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Расширяем возможности для тех, кто защищает Украину. Запустим приоритетную запись на Брак онлайн для военных – они будут отдельно бронировать дату церемонии", – говорится в сообщении.

Военные смогут авторизироваться через приложение Армия+, выбрать опцию "Брак онлайн" и затем выбрать удобную дату и время для регистрации брака в Дие.

Это позволит военным жениться в первую очередь, даже если они на фронте или вдали от дома, отметил Федоров.