Уряд дозволив військовим одружуватися у Дії поза чергою

Михайло Федоров (Фото: LIGA.net)

Уряд ухвалив постанову, яка надає військовим пріоритет у виборі дати та часу для онлайн-реєстрації шлюбу через портал "Дія". Про це оголосив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Розширюємо можливості для тих, хто захищає Україну. Запустимо пріоритетний запис на Шлюб онлайн для військових — вони окремо бронюватимуть дату церемонії", — йдеться у повідомленні.

Військові зможуть авторизуватися через застосунок "Армія+", вибрати опцію "Шлюб онлайн" і потім обрати зручні дату та час для реєстрації шлюбу в Дії.

Це дасть можливість військовим одружуватися першочергово, навіть якщо вони на фронті або далеко від дому, зазначив Федоров.