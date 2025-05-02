150 військових зареєстрували шлюби через пріоритетне одруження в "Армія+"

Весільний салон (Фото: ЕРА/SERGEI ILNITSKY)

150 українських військових зареєстрували шлюби за допомогою сервісу, що дозволяє вибирати на порталі "Дія" зручну дату та час для одруження через застосунок "Армія+". Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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"Наша команда радіє тому, що сервіс знайшов відгук серед користувачів і що тепер в Україні офіційно з’явилося 150 нових сімей. Зичимо їм щастя та любові", – заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, перші 10 пар отримають подарунки: вікенд у Карпатах або сертифікати на обручки.

Щоб отримати найближчі дату та час для реєстрації шлюбу, військовослужбовець або військовослужбовиця мають подати заяву через застосунок "Армія+" у розділі "Сервіси".

Після того як партнер чи партнерка підтвердять готовність до одруження, застосунок "Дія" запропонує вибрати дату та час. Посилання на церемонію з’явиться в Дії в день весілля. Одруження проводиться онлайн і триває до 30 хвилин. Для цього обидві сторони повинні мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер.

Вартість послуги складається з проведення церемонії через відеоконференцію (1016 грн у робочі дні), державного мита (85 копійок) і комісії банку (1,44% від суми мита). Після церемонії в Дії з’являється цифрове свідоцтво про одруження. Також можна замовити фізичне свідоцтво, яке доставить Укрпошта або кур’єр. Вартість доставлення становить 390 грн за кожну адресу.