Для военнослужащих появились шесть новых рапортов в Армия+

Новые рапорты касаются увольнения со службы после плена, заочного обучения, изменения личных данных и не только

ВСУ (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

В государственном приложении для военнослужащих "Армия+" появились шесть новых отчетов. Об этом сообщило Министерство обороны.

Теперь военнослужащие могут быстро подать рапорт по поводу:

← увольнения со службы после плена;

← заочного обучения во время службы;

← назначения на исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника;

← начала временного исполнения обязанностей;

← продления службы для непригодных;

← изменения персональных данных.

У всех отчетов четкая структура и пояснения. Их можно оформить и подать за несколько минут.

"В приложении уже доступны 42 типа рапортов, поданных более 600 000 раз. Мы слышим запрос военных – меньше бюрократии, больше услуг в удобном цифровом формате. Продолжаем работу – ради развития армии и нашей победы", – отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.