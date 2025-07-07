Для военнослужащих появились шесть новых рапортов в Армия+
В государственном приложении для военнослужащих "Армия+" появились шесть новых отчетов. Об этом сообщило Министерство обороны.
Теперь военнослужащие могут быстро подать рапорт по поводу:
← увольнения со службы после плена;
← заочного обучения во время службы;
← назначения на исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника;
← начала временного исполнения обязанностей;
← продления службы для непригодных;
← изменения персональных данных.
У всех отчетов четкая структура и пояснения. Их можно оформить и подать за несколько минут.
"В приложении уже доступны 42 типа рапортов, поданных более 600 000 раз. Мы слышим запрос военных – меньше бюрократии, больше услуг в удобном цифровом формате. Продолжаем работу – ради развития армии и нашей победы", – отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.
- В мае 2025 года Министерство обороны сообщило, что за полгода в Армия+ было подано 100 000 рапортов на изменение места службы, из которых треть была одобрена.
- 1 июля в "Армия+" стартовал новый опрос об электронных отчетах и опыте работы с ними. Он продлится две недели.