Для военных запустили новый опрос об электронных рапортах в Армия+.
В государственном приложении для военных "Армия+" запустили новый опрос об электронных отчетах и опыте работы с ними, сообщило Министерство обороны.
Ведомство хочет узнать, насколько удобны такие рапорты для военных, что можно улучшить или добавить в существующий функционал, и есть ли препятствия в использовании этих документов.
Опрос продлится две недели – с 1 по 14 июля.
"Это займет несколько минут, но поможет сделать сервис электронных отчетов еще более эффективным для использования украинскими военными. Вопросы разделены на отдельные ветви, чтобы изучить опыт как командиров, так и их подчиненных", – сообщили в Минобороны.
В общей сложности обработано почти 600 000 электронных рапортов, поданных через приложение "Армия+", сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко. Эта функция появилась в приложении в августе 2024 года.
Всего с момента запуска сервиса было проведено 16 опросов, в среднем в них принимало участие около 20 000 защитников, добавили в ведомстве.
В октябре 2024 года в "Армия+" стартовал опрос о переводе на другие места службы. В следующем месяце Кабмин утвердил постановление, которое ввело механизм переводов военнослужащих между воинскими частями ВСУ.
В результате опросов также произошла смена стратегии обеспечения сухпайками и избрание нового руководителя Национальной академии сухопутных войск.
- В мае 2025-го Министерство обороны сообщило, что за полгода в Армия+ было подано 100 000 рапортов на изменение места службы, из которых треть была одобрена.