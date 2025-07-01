Для военных запустили новый опрос об электронных рапортах в Армия+.

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В государственном приложении для военных "Армия+" запустили новый опрос об электронных отчетах и опыте работы с ними, сообщило Министерство обороны.

Ведомство хочет узнать, насколько удобны такие рапорты для военных, что можно улучшить или добавить в существующий функционал, и есть ли препятствия в использовании этих документов.

Опрос продлится две недели – с 1 по 14 июля.

"Это займет несколько минут, но поможет сделать сервис электронных отчетов еще более эффективным для использования украинскими военными. Вопросы разделены на отдельные ветви, чтобы изучить опыт как командиров, так и их подчиненных", – сообщили в Минобороны.

В общей сложности обработано почти 600 000 электронных рапортов, поданных через приложение "Армия+", сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко. Эта функция появилась в приложении в августе 2024 года.

Всего с момента запуска сервиса было проведено 16 опросов, в среднем в них принимало участие около 20 000 защитников, добавили в ведомстве.