Для військових запустили нове опитування щодо електронних рапортів в Армія+
У державному застосунку для військових "Армія+" запустили нове опитування щодо електронних рапортів та досвіду роботи з ними, повідомило Міністерство оборони.
Відомство хоче дізнатися, чи зручні такі рапорти для військових, що можна покращити або додати у чинний функціонал та чи є перепони у користуванні цими документами.
Триватиме опитування два тижні – з 1 по 14 липня.
"Воно забере кілька хвилин, але допоможе зробити сервіс електронних рапортів ще ефективнішим у використанні українським військом. Питання розділені на окремі гілки, щоб дослідити досвід як командирів, так і їхніх підлегли", – розповіли в Міноборони.
Загалом опрацьовано майже 600 000 електронних рапортів, які подавались через Армія+, повідомила заступниця глави МО з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Ця функція з'явилась у застосунку в серпні 2024 року.
Всього з початку роботи сервісу було 16 опитувань, у середньому в них брали участь близько 20 000 захисників, додали в відомстві.
У жовтні 2024 року в "Армія+" стартувало опитування про переведення на інші місця служби. Наступного місяця Кабмін схвалив постанову, яка запровадила механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.
У результаті опитувань також відбулись зміна стратегії забезпечення сухпайками та обрання нового очільника Національної академії сухопутних військ.
- У травні 2025-го МО повідомило, що за пів року в Армія+ подали 100 000 рапортів на зміну місця служби, з них погодили третину.