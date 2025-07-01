Для військових запустили нове опитування щодо електронних рапортів в Армія+

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У державному застосунку для військових "Армія+" запустили нове опитування щодо електронних рапортів та досвіду роботи з ними, повідомило Міністерство оборони.

Відомство хоче дізнатися, чи зручні такі рапорти для військових, що можна покращити або додати у чинний функціонал та чи є перепони у користуванні цими документами.

Триватиме опитування два тижні – з 1 по 14 липня.

"Воно забере кілька хвилин, але допоможе зробити сервіс електронних рапортів ще ефективнішим у використанні українським військом. Питання розділені на окремі гілки, щоб дослідити досвід як командирів, так і їхніх підлегли", – розповіли в Міноборони.

Загалом опрацьовано майже 600 000 електронних рапортів, які подавались через Армія+, повідомила заступниця глави МО з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Ця функція з'явилась у застосунку в серпні 2024 року.

Всього з початку роботи сервісу було 16 опитувань, у середньому в них брали участь близько 20 000 захисників, додали в відомстві.