Великобритания вводит дополнительные санкции против Беларуси – такие же как против России

Правительство Великобритании вводит новые санкции против Беларуси, поскольку режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко продолжает активно способствовать незаконному вторжению российского диктатора Владимира Путина в Украину. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

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Новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси вводятся с 5 июля.

Пакет санкций распространяет некоторые важные ограничения, принятые против России, на Беларусь, в том числе запреты на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов. Это включает:

- экспорт товаров нефтепереработки;

- экспорт компонентов передовых технологий, таких как те, что используются в квантовых вычислениях;

- экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки;

- импорт беларуского чугуна и стали.

Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса, запрещая большему количеству беларуских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

Новые санкции основаны на широкомасштабных ограничениях, которые правительство Великобритании ввело против Беларуси, включая 35-процентное повышение тарифов на ряд товаров, происходящих из Беларуси, а также санкции против Лукашенко и высокопоставленных государственных чиновников за их продолжающиеся нарушения прав человека и подрыв демократия.

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Наталия Медведева

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