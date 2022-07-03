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Режим Путина нужно изолировать, РФ нельзя рассматривать как партнера — глава МИД Польши

03.07.2022, 13:10
Режим Путина нужно изолировать, РФ нельзя рассматривать как партнера — глава МИД Польши - Фото
Збигнев Рау (Фото: EPA)

Режим российского диктатора Владимира Путина нужно изолировать и усилить санкции против России, так как нынешние ограничения недостаточны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время визита в Финляндию, цитирует его польский канал TVN24. 

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По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину вся Европа оказалась в новой "стратегической ситуации", где РФ больше нельзя рассматривать как партнера. 

"Российский режим должен быть изолирован от международного сообщества и экономики. Нынешние санкции недостаточны, надо продолжить работу над новым пакетом ограничительных мер", — заявил Рау. 

Читайте также: Дуда: Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, Путин должен сам просить о диалоге 

Дмитрий Гриниченко
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санкции война польша Збигнев Рау
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