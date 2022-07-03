Режим Путина нужно изолировать, РФ нельзя рассматривать как партнера — глава МИД Польши
Режим российского диктатора Владимира Путина нужно изолировать и усилить санкции против России, так как нынешние ограничения недостаточны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время визита в Финляндию, цитирует его польский канал TVN24.
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По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину вся Европа оказалась в новой "стратегической ситуации", где РФ больше нельзя рассматривать как партнера.
"Российский режим должен быть изолирован от международного сообщества и экономики. Нынешние санкции недостаточны, надо продолжить работу над новым пакетом ограничительных мер", — заявил Рау.
- На саммите НАТО в Мадриде президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки всегда говорили союзникам о том, что Россия является безжалостной страной с имперскими аппетитами, однако их обвиняли в русофобии и не хотели слышать.
- Он также комментировал шантаж российского диктатора Путина: "Если боимся его ядерного оружия, то можно сразу всем сдаваться".
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