Россия понесла наибольшие потери под Авдеевкой и Бахмутом. ВСУ уничтожили 150 оккупантов

Вооруженные Силы Украины уничтожили 150 российских оккупантов за прошедшие сутки, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили 36 650 человек. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Общие потери:

личного состава — 36 650 (+150),

танков — 1602 (+2),

боевых бронированных машин — 3797 (+8),

артиллерийских систем — 815 (+3),

РСЗО — 247,

средств ПВО — 107,

самолетов — 217,

вертолетов — 187,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 667 (+3),

крылатых ракет —155 (+2),

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2665 (+17),

специальной техники — 66 (+1).

В районе поселка Добрянка Херсонской области ВСУ почти полностью уничтожили ДРГ и отбили штурм российских войск.

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление ВСУ.

Российские войска изменили тактику в войне против Украины, которая помогает им медленно продвигаться вперед.

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Дмитрий Гриниченко

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