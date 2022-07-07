Россия понесла наибольшие потери под Авдеевкой и Бахмутом. ВСУ уничтожили 150 оккупантов
Вооруженные Силы Украины уничтожили 150 российских оккупантов за прошедшие сутки, общие потери РФ в полномасштабной войне против Украины составили 36 650 человек. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Общие потери:
личного состава — 36 650 (+150),
танков — 1602 (+2),
боевых бронированных машин — 3797 (+8),
артиллерийских систем — 815 (+3),
РСЗО — 247,
средств ПВО — 107,
самолетов — 217,
вертолетов — 187,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 667 (+3),
крылатых ракет —155 (+2),
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 2665 (+17),
специальной техники — 66 (+1).
- В районе поселка Добрянка Херсонской области ВСУ почти полностью уничтожили ДРГ и отбили штурм российских войск.
- Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление ВСУ.
- Российские войска изменили тактику в войне против Украины, которая помогает им медленно продвигаться вперед.
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