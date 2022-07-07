Генштаб: В Херсонской области ВСУ уничтожили ДРГ и отбили штурм российских войск

В районе поселка Добрянка Херсонской области Вооруженные Силы Украины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу и отбили штурм российских войск. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 июля.

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Украинские бойцы уничтожили ДРГ противника, а после отбили последующий штурм россиян в районе Добрянки.

В ГШУ также сообщили, что в Черном и Азовском море противник держит в боевой готовности четыре носителя крылатых ракет "Калибр". Авиация и артиллерия ВСУ бьют по опорным пунктам, складам и местам сосредоточения россиян.

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Дмитрий Гриниченко

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