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Генштаб: В Херсонской области ВСУ уничтожили ДРГ и отбили штурм российских войск

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 07:23
Генштаб: В Херсонской области ВСУ уничтожили ДРГ и отбили штурм российских войск - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

В районе поселка Добрянка Херсонской области Вооруженные Силы Украины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу и отбили штурм российских войск. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 июля.

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Украинские бойцы уничтожили ДРГ противника, а после отбили последующий штурм россиян в районе Добрянки.

В ГШУ также сообщили, что в Черном и Азовском море противник держит в боевой готовности четыре носителя крылатых ракет "Калибр". Авиация и артиллерия ВСУ бьют по опорным пунктам, складам и местам сосредоточения россиян. 

Генштаб: В Херсонской области ВСУ уничтожили ДРГ и отбили штурм российских войск

Читайте также: На юге нарастает партизанское движение, России все труднее в Херсоне – CNN 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсонская область диверсанты генштаб
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