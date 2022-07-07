Генштаб: В Херсонской области ВСУ уничтожили ДРГ и отбили штурм российских войск
07.07.2022, 07:23
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)
В районе поселка Добрянка Херсонской области Вооруженные Силы Украины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу и отбили штурм российских войск. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 июля.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Украинские бойцы уничтожили ДРГ противника, а после отбили последующий штурм россиян в районе Добрянки.
В ГШУ также сообщили, что в Черном и Азовском море противник держит в боевой готовности четыре носителя крылатых ракет "Калибр". Авиация и артиллерия ВСУ бьют по опорным пунктам, складам и местам сосредоточения россиян.
- Украинские войска продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсон.
- В ОК "Юг" сообщали, что информация издания The Economist о том, что якобы ВСУ находятся "примерно в километре от окраин Херсона", не соответствует действительности.
- Пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский заявлял, что на Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.
Читайте также: На юге нарастает партизанское движение, России все труднее в Херсоне – CNN
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии