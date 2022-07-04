UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ОК "Юг" опровергли информацию The Economist о том, что "ВСУ вышли на окраины Херсона"

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 18:27
В ОК
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Информация издания The Economist о том, что якобы Вооруженные Силы Украины находятся "примерно в километре от окраин Херсона", не соответствует действительности. Об этом на брифинге сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, данная информация не соответствует действительности и дезориентирует украинцев, в частности местное население. 

"Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели на данный момент только вредят подобными заявлениями и оглашением такой информации. Такая информация вредит не только военной операции, но и в конце концов имиджу тех, кто это заявляет", — заявила Гуменюк. 

Одновременно она отметила, что ВСУ "продвигаются специальным способом, медленно, но уверенно, сохраняя тишину". 

"То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем", — подчеркнула она. 

Напомним, британский журнал The Economist выпустил материал о ситуации на южном направлении, где привел слова якобы офицера украинской военной разведки о том, что "передовые части сейчас находятся в пределах досягаемости снайперов, примерно в километре от Чернобаевки, пригорода Херсона". 

Читайте также: На юге нарастает партизанское движение, России все труднее в Херсоне – CNN 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсон ОК Юг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 