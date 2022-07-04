В ОК "Юг" опровергли информацию The Economist о том, что "ВСУ вышли на окраины Херсона"
Информация издания The Economist о том, что якобы Вооруженные Силы Украины находятся "примерно в километре от окраин Херсона", не соответствует действительности. Об этом на брифинге сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, данная информация не соответствует действительности и дезориентирует украинцев, в частности местное население.
"Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели на данный момент только вредят подобными заявлениями и оглашением такой информации. Такая информация вредит не только военной операции, но и в конце концов имиджу тех, кто это заявляет", — заявила Гуменюк.
Одновременно она отметила, что ВСУ "продвигаются специальным способом, медленно, но уверенно, сохраняя тишину".
"То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем", — подчеркнула она.
Напомним, британский журнал The Economist выпустил материал о ситуации на южном направлении, где привел слова якобы офицера украинской военной разведки о том, что "передовые части сейчас находятся в пределах досягаемости снайперов, примерно в километре от Чернобаевки, пригорода Херсона".
- Ранее пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский заявил, что на Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.
- 2 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные выбили оккупантов из Ивановки на южном направлении.
- Утром 24 июня в Херсоне взорвался автомобиль. РосСМИ сообщили, что погиб гауляйтер, бывший активист запрещенной пророссийской Партии Шария.
Читайте также: На юге нарастает партизанское движение, России все труднее в Херсоне – CNN
Комментарии