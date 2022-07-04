В ОК "Юг" опровергли информацию The Economist о том, что "ВСУ вышли на окраины Херсона"

Информация издания The Economist о том, что якобы Вооруженные Силы Украины находятся "примерно в километре от окраин Херсона", не соответствует действительности. Об этом на брифинге сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, данная информация не соответствует действительности и дезориентирует украинцев, в частности местное население.

"Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели на данный момент только вредят подобными заявлениями и оглашением такой информации. Такая информация вредит не только военной операции, но и в конце концов имиджу тех, кто это заявляет", — заявила Гуменюк.

Одновременно она отметила, что ВСУ "продвигаются специальным способом, медленно, но уверенно, сохраняя тишину".

"То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом провозглашаем", — подчеркнула она.

Напомним, британский журнал The Economist выпустил материал о ситуации на южном направлении, где привел слова якобы офицера украинской военной разведки о том, что "передовые части сейчас находятся в пределах досягаемости снайперов, примерно в километре от Чернобаевки, пригорода Херсона".

Ранее пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский заявил, что на Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.

2 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные выбили оккупантов из Ивановки на южном направлении.

Утром 24 июня в Херсоне взорвался автомобиль. РосСМИ сообщили, что погиб гауляйтер, бывший активист запрещенной пророссийской Партии Шария.

Читайте также: На юге нарастает партизанское движение, России все труднее в Херсоне – CNN

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.