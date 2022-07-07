Россия пытается поддержать войну ресурсами без всеобщей мобилизации — разведка Британии

Российское руководство, вероятно, пытается поддержать полномасштабную войну против Украины экономическими мерами без формального объявления всеобщей мобилизации. Об этом сообщили в разведке Великобритании.

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Разведчики отмечают, что 5 июля в нелегитимной Госдуме прошел первое чтение закон о "специальных экономических мерах", который, вероятно, будет принят и даст полномочия Кремлю контролировать трудовые отношения, возобновлять мобилизационные средства и высвобождать активы из государственных резервов.

Британцы считают, что закон, скорее всего, является попыткой Кремля внедрить экономические меры для поддержки полномасштабного вторжения в Украину без формального объявления всеобщей мобилизации, которая остается "политически чувствительным шагом".

"Закон также позволяет России избежать признания того, что она участвует в войне и её неудачи в подавлении украинской армии, над которой имелось численное превосходство в людях и вооружениях", — заключают разведчики.

Российские оккупанты начали принудительную мобилизацию местных жителей в оккупированных Северодонецке и Лисичанске.

Также россияне начали подготовку к мобилизации украинцев во временно оккупированном Бердянске.

На территории Восточного военного округа России проводится призывная кампания — причиной стали значительные потери в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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Дмитрий Гриниченко

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