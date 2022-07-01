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Россия проводит активную призывную кампанию из-за значительных потерь в Украине — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 19:42
Россия проводит активную призывную кампанию из-за значительных потерь в Украине — Генштаб - Фото
Российский военный (Фото: EPA)

На территории Восточного военного округа России проводится призывная кампания — причиной стали значительные потери в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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В ГШУ сообщили, что из-за значительных потерь личного состава воинских частей Восточного военного округа РФ на его территории проводится активная призывная кампания.

Развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.

Напомним,  1 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия потеряла более 30 000 своих солдат в ходе полномасштабного вторжения в Украину, также свыше 90 000 оккупантов были ранены.

Читайте также: Учения по мобилизации. В Беларуси людей массово вызывают в военкоматы 

Дмитрий Гриниченко
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война генштаб потери России мобилизация в россии
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