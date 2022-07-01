Россия проводит активную призывную кампанию из-за значительных потерь в Украине — Генштаб
На территории Восточного военного округа России проводится призывная кампания — причиной стали значительные потери в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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В ГШУ сообщили, что из-за значительных потерь личного состава воинских частей Восточного военного округа РФ на его территории проводится активная призывная кампания.
Развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.
Напомним, 1 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия потеряла более 30 000 своих солдат в ходе полномасштабного вторжения в Украину, также свыше 90 000 оккупантов были ранены.
- Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Россия проводит скрытую мобилизацию для пополнения оккупационных сил.
- Армия Беларуси начала учения недалеко от границ Украины. Ранее настолько масштабных учений именно в приграничной Гомельской области не проводили.
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