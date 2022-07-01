Россия проводит активную призывную кампанию из-за значительных потерь в Украине — Генштаб

На территории Восточного военного округа России проводится призывная кампания — причиной стали значительные потери в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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В ГШУ сообщили, что из-за значительных потерь личного состава воинских частей Восточного военного округа РФ на его территории проводится активная призывная кампания.

Развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии.

Напомним, 1 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия потеряла более 30 000 своих солдат в ходе полномасштабного вторжения в Украину, также свыше 90 000 оккупантов были ранены.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Россия проводит скрытую мобилизацию для пополнения оккупационных сил.

Армия Беларуси начала учения недалеко от границ Украины. Ранее настолько масштабных учений именно в приграничной Гомельской области не проводили.

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Дмитрий Гриниченко

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