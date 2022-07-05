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Россияне готовятся провести мобилизацию в оккупированном Бердянске

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 20:27
Россияне готовятся провести мобилизацию в оккупированном Бердянске - Фото
Бердянск (фото – Telegram Запорожской ОВА)

Россияне начали подготовку к мобилизации украинцев во временно оккупированном Бердянске. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным Центра, руководителям ОСМД выдали распоряжение подать списки жильцов призывного возраста.

"Нелишне напомнить, что условием для мобилизации является российский паспорт, выдачей которого россияне занимаются на оккупированных территориях", – отмечается в сообщении.

В Центре также сообщили, что россияне нарастили темпы мобилизации в оккупированной Луганской области, в частности, в армию забрали всех мужчин из Луганского мясокомбината и Луганской государственной академии культуры.

Для тех, кого мобилизовали во вражескую армию, Центр национального сопротивления подготовил инструкцию по сдаче в плен.

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Вадим Ребрина
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мобилизация бердянск
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