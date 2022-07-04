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Представительство президента: В Крыму похоронены 108 военных РФ, половина – украинцы

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 21:34
Представительство президента: В Крыму похоронены 108 военных РФ, половина – украинцы - Фото
Уничтоженная техника армии РФ (фото – Генштаб ВСУ)

Во временно оккупированном Крыму, на 4 июля, похоронены уже минимум 108 российских военных, 57 из которых, вероятно, – граждане Украины. Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму.

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"По информации из открытых источников, на 4 июля 2022 года, во временно оккупированном Крыму уже прошли захоронения не менее 108 солдат российской армии, 57 из которых, вероятно, являются гражданами Украины", – сказано в сообщении.

В представительстве отмечают, что количество захоронений может быть больше, поскольку часть из них не освещаются. Информация уточняется.

В представительстве напомнили, что подготовлена подробная инструкция, как граждане Украины из оккупированного Крыма, незаконно мобилизованные в армию РФ, могут сдаться в плен, этим сохранить свою жизнь и не выполнять преступных приказов.

  • Украинских граждан в Крыму призвали саботировать мобилизацию, которую готовит Россия на временно оккупированной территории.
Вадим Ребрина
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Крым мобилизация
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