Представительство президента: В Крыму похоронены 108 военных РФ, половина – украинцы

Во временно оккупированном Крыму, на 4 июля, похоронены уже минимум 108 российских военных, 57 из которых, вероятно, – граждане Украины. Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму.

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"По информации из открытых источников, на 4 июля 2022 года, во временно оккупированном Крыму уже прошли захоронения не менее 108 солдат российской армии, 57 из которых, вероятно, являются гражданами Украины", – сказано в сообщении.

В представительстве отмечают, что количество захоронений может быть больше, поскольку часть из них не освещаются. Информация уточняется.

В представительстве напомнили, что подготовлена подробная инструкция, как граждане Украины из оккупированного Крыма, незаконно мобилизованные в армию РФ, могут сдаться в плен, этим сохранить свою жизнь и не выполнять преступных приказов.

Украинских граждан в Крыму призвали саботировать мобилизацию, которую готовит Россия на временно оккупированной территории.

Вадим Ребрина

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