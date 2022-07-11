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ВСУ ликвидировали двух полковников и майора войск РФ

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 22:48
ВСУ ликвидировали двух полковников и майора войск РФ - Фото
Фото: facebook.com/AFUStratCom

Украинские военные ликвидировали двух полковников и майора российских войск. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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Согласно сообщению, ликвидированы:

- заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, полковник Сергей Кенс;

- заместитель по тылу командира 106-й дивизии, полковник Сергей Кузьминов;

- начальник штаба, заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения, майор Дмитрий Семенов.

  • Российские оккупанты сообщают об уничтожении "самого главного командования" войск РФ на Херсонском направлении. Соответствующий аудиоперехват опубликовало 11 июля Главное управление разведки Минобороны.

Вадим Ребрина
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Россия ВСУ ликвидация
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