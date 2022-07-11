Российские оккупанты сообщают об уничтожении "самого главного командования" войск РФ на Херсонском направлении. Соответствующий аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Оккупант в разговоре с товарищем рассказывает, как ВСУ уничтожили "самое главное командование" российских войск на Херсонском направлении, в результате чего были убиты 12 россиян.

"Попали в самое главное командование. Там 12 200-х. Не в нас – в самое крутое командование у нас на направлении", – сказал оккупант.

Также он пожаловался на ненадлежащее хранение боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии.

10 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада боеприпасов армии РФ в разных районах области.

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Оксана Житнюк

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