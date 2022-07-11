UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ ударили по "самому главному" командованию российских войск по Херсону – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 17:03
Российские оккупанты (фото - ЕРА)
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы

Российские оккупанты сообщают об уничтожении "самого главного командования" войск РФ на Херсонском направлении. Соответствующий аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупант в разговоре с товарищем рассказывает, как ВСУ уничтожили "самое главное командование" российских войск на Херсонском направлении, в результате чего были убиты 12 россиян.

"Попали в самое главное командование. Там 12 200-х. Не в нас – в самое крутое командование у нас на направлении", – сказал оккупант.

Также он пожаловался на ненадлежащее хранение боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии.

  • 10 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада боеприпасов армии РФ в разных районах области.

Читайте также: Зеленский поручил высшему военному руководству разработать план деоккупации юга – Резников

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсон разведка гур перехват
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 