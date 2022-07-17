В России открывают сотни кадетских и юнармейских классов – ГУР

В России массово открывают кадетские и юнармейские классы, а также курсы, выпускников которых агитируют вступать в ряды российских вооруженных сил. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным ГУР, в Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юнармейских классов. Также в Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ (оборонно-спортивной организации) открыты курсы начальной военной подготовки для тех, кто хочет служить в российской армии, но не имеет соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ.

Также украинская разведка сообщает, что приближение зоны боевых действий к границе Белгородской области вынуждает местные власти переносить ряд связанных с войной объектов вглубь территории РФ. В частности, так называемый "пункт приема беженцев", а по сути – насильственно перемещенных лиц, передислоцирован из района вблизи поселка Нехотеевка в пгт Октябрьский.

С начала полномасштабной войны, как сообщает разведка, через пункт прошли 6500 человек, в том числе 1400 детей.

ГУР сообщает, что не прекращается и практика незаконного усыновления детей из Донецкой и Луганской областей российскими семьями. 14 июля губернатор Московской области анонсировал завершение процедуры "передачи девяти детей под опеку семьям из Подмосковья".

В апреле 2022-го в то время омбудсмен Людмила Денисова говорила, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россияне начали мобилизацию детей, участвовавших в так называемых "патриотических клубах", в ряды незаконных вооруженных формирований. По ее словам, известны случаи гибели подростков.

Читайте также: Россия потеряла в Украине 50 000 солдат – командующий британской армией

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.