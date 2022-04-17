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В ОРДЛО отправляют воевать детей из "патриотических клубов", уже есть погибшие – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 04:55
В ОРДЛО отправляют воевать детей из
Фото: ФБ Людмилы Денисовой

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россияне и их подчиненные боевики начали мобилизацию детей, участвовавших в так называемых "патриотических клубах", в ряды незаконных вооруженных формирований. Уже есть погибшие подростки. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют несовершеннолетних участников этих клубов – начиная с 16 лет.

Как сообщила Денисова, среди подростков уже есть погибшие, в частности Иван Шифман – участник так называемого "военно-патриотического спортивного клуба" из города Комсомольское Донецкой области.

Омбудсмен подчеркнула, что пропаганда и проведение военных учений среди детей проводится ОРДЛО уже не один год – это нарушает законы и обычаи войны. 

  • Российское командование ставило задачу мобилизовать 60 000 – 70 000 человек в оккупированных районах Донецкой области, но этот план выполнен лишь на 20%.
  • По данным Генштаба ВСУ, военное командование РФ планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.

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Наталия Медведева
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Людмила Денисова ордло дети мобилизация юнармия
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