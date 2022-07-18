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Кремль начал долгосрочные меры по восстановлению армии для затяжной войны в Украине – ISW

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 05:15
Кремль начал долгосрочные меры по восстановлению армии для затяжной войны в Украине – ISW - Фото
Юнармия (Иллюстративное фото: EPA)

Кремль, вероятно, предпринимает долгосрочные усилия по обновлению сил, которые позволили бы восстановить сильно поврежденную российскую армию и/или выдержать затяжную войну в Украине. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 17 июля.

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Аналитики ISW основывают свои выводы на информации Главного разведывательного управления Украины о том, что в России массово открывают кадетские и юнармейские классы.

В частности, открыто 500 новых кадетских классов и 1000 младших армейских классов в Белгороде и приграничном районе Белгородской области.

В ISW отмечают, что юнармия принимает добровольцев от восьми до 18 лет, поэтому любые участники этой программы не будут готовы вступить в бой в течение достаточно долгого времени.

В ГУР также сообщили, что российское добровольческое общество содействия армии, авиации и флота (ДОСААФ) открыло в Белгороде дополнительные курсы военной подготовки для тех, кто не имеет военного опыта и хочет служить в российских вооруженных силах.

Эксперты ISW пришли к мнению, что Кремль создает условия для долгосрочных усилий по формированию армии в расчете на затяжные боевые действия в Украине.

Читайте также: В России открывают сотни кадетских и юнармейских классов – ГУР

Наталия Медведева
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юнармия isw
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