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Россияне остались без шести ЗРК, а под Запорожьем ВСУ ударили по двум военным объектам РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 18:56
Россияне остались без шести ЗРК, а под Запорожьем ВСУ ударили по двум военным объектам РФ - Фото
ЗРК С-300 (фото - МО РФ)

Российские оккупанты ежедневно несут потери. В течение суток украинские силы ударили по местам скопления живой силы противника, поразили шесть зенитно-ракетных комплексов оккупантов, а в Запорожской области – два военных объекта армии РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Украинская авиация в течение суток нанесла 19 ударов по оккупантам – подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники армии РФ, а также поражено шесть ЗРК противника. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили восемь беспилотников россиян, шесть из них – Shahed-136 иранского производства.

Также Генштаб сообщает, что ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили два пункта управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также два склада боеприпасов россиян.

Вчера, 12 октября, украинские силы поразили два вражеских военных объекта в районе села Бурчак Запорожской области. 

При этом оккупанты продолжают бить по критической инфраструктуре и гражданским объектам Украины. Пострадали объекты и мирные жители в населенных пунктах Наливайковка Киевской области, в Николаеве и Никополе. РФ била крылатыми, авиационными, зенитными управляемыми ракетами и дронами-камикадзе.

Также армия РФ ведет активные обстрелы на Донбассе, используя танки, минометы и артиллерию разных типов.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 13 октября россияне потеряли в войне против Украины около 63 800 человек убитыми.
  • Сегодня, около 17:00, армия РФ атаковала западные области Украины "Калибрами" из Черного моря. Пять крылатых ракет сбила ПВО.

Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

Оксана Житнюк
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война потери генштаб Shahed-136
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