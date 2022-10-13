ВСУ за сутки уничтожили 420 оккупантов, 33 беспилотника и шесть вертолетов — потери России
Вооруженные Силы Украины уничтожили 420 оккупантов, 33 беспилотника, шесть вертолетов и 19 единиц артиллерии за прошлые сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. В утренней сводке Генштаба сообщалось, что на отдельных участках фронта, в том числе на Донбассе, оккупантам приказали приостановить наступательные действия.
Общие потери оккупантов за время полномасштабного вторжения составили:
личного состава — 63 800 (+420),
танков — 2511 (+6),
боевых бронированных машин — 5167 (+11),
артиллерийских систем — 1556 (+17),
РСЗО — 357 (+2),
средств ПВО — 183,
самолетов — 268,
вертолетов — 240 (+6),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1182 (+33),
крылатых ракет — 316,
кораблей/катеров — 16,
автомобильной техники и автоцистерн — 3935 (+9),
специальной техники — 140.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил: в Пентагоне ожидают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.
- На открытии встречи в Рамштайне Остин заявил, что украинские военные добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с Россией. Партнеры готовы удовлетворять срочные потребности Украины и укреплять ее в долгосрочной перспективе.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ продолжают прогресс в наступлении на всех фронтах, а Россия платит "все большую цену" за войну против Украины с каждым днем.
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