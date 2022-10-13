ВСУ за сутки уничтожили 420 оккупантов, 33 беспилотника и шесть вертолетов — потери России

Вооруженные Силы Украины уничтожили 420 оккупантов, 33 беспилотника, шесть вертолетов и 19 единиц артиллерии за прошлые сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. В утренней сводке Генштаба сообщалось, что на отдельных участках фронта, в том числе на Донбассе, оккупантам приказали приостановить наступательные действия.

Общие потери оккупантов за время полномасштабного вторжения составили:

личного состава — 63 800 (+420),

танков — 2511 (+6),

боевых бронированных машин — 5167 (+11),

артиллерийских систем — 1556 (+17),

РСЗО — 357 (+2),

средств ПВО — 183,

самолетов — 268,

вертолетов — 240 (+6),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1182 (+33),

крылатых ракет — 316,

кораблей/катеров — 16,

автомобильной техники и автоцистерн — 3935 (+9),

специальной техники — 140.

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Дмитро Гриниченко

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