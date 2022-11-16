UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сын Трампа сделал странный вывод, что из-за ракеты в Польше надо перестать помогать ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 21:02
Сын Трампа сделал странный вывод, что из-за ракеты в Польше надо перестать помогать ВСУ - Фото
Дональд Трамп-младший (Фото: EPA)

Сын Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – отреагировал на падение ракеты на территорию Польши 15 ноября, заявив, что после этого Штатам якобы стоит задуматься о том, чтобы перестать оказывать Украине военную помощь. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Поскольку это украинская ракета попала в нашу союзницу по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на их вооружение?" – написал Трамп-младший.

Сын Трампа не уточнил, каким образом, по его мнению, сокращение военного потенциала Украины могло бы заставить Россию прекратить воевать и обстреливать ракетами украинские города.

Кроме того, на данный момент нет окончательных выводов о том, чья ракета упала на территории Польши, они будут после завершения расследования. Однако Белый дом уже официально заявил, что единственной ответственной стороной за этот трагический инцидент является Россия, которая обстреляла Украину ракетами. Украина имела и имеет право на самооборону, заявили в администрации президента США Джо Байдена.

  • 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
  • Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.
  • Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО. 

Читайте также: В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это значит и возможен ли "шантаж оружием"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощь дональд трамп польша ракетный удар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 