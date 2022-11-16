Сын Трампа сделал странный вывод, что из-за ракеты в Польше надо перестать помогать ВСУ

Сын Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – отреагировал на падение ракеты на территорию Польши 15 ноября, заявив, что после этого Штатам якобы стоит задуматься о том, чтобы перестать оказывать Украине военную помощь. Об этом он написал в Twitter.

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"Поскольку это украинская ракета попала в нашу союзницу по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас перестать тратить миллиарды на их вооружение?" – написал Трамп-младший.

Сын Трампа не уточнил, каким образом, по его мнению, сокращение военного потенциала Украины могло бы заставить Россию прекратить воевать и обстреливать ракетами украинские города.

Кроме того, на данный момент нет окончательных выводов о том, чья ракета упала на территории Польши, они будут после завершения расследования. Однако Белый дом уже официально заявил, что единственной ответственной стороной за этот трагический инцидент является Россия, которая обстреляла Украину ракетами. Украина имела и имеет право на самооборону, заявили в администрации президента США Джо Байдена.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование, Украина хочет к нему присоединиться.

Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.

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Оксана Житнюк

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