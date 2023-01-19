На Запорожском направлении россияне пытались наступать силами 58-й общевойсковой армии — украинские воины уничтожили десятки оккупантов и три танка. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что российские пропагандисты давно анонсировали наступление на Запорожском направлении, однако такие попытки только уменьшают количество оккупантов и их техники.
"Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия. Создается впечатление, что руководство россиян готовит свой личный состав и технику на роль мишеней для наших подразделений", — сообщили в Генштабе.
Отмечается, что в результате атаки противника в Запорожской области ВСУ уничтожили три танка и около 30 россиян убитыми и раненными.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net рассказал, что РФ попытается сконцентрировать своих силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Однако Буданов не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться.
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают, что если россиянам удастся полностью захватить Донбасс, то они пойдут на Запорожье.
- ГУР: Главная задача России — удержать сухопутный коридор в Крым, но ВСУ его простреливают.
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