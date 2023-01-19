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Под Запорожьем пыталась наступать 58-я армия РФ. ВСУ уничтожили оккупантов и танки — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 15:31
Попытка наступления РФ под Запорожьем (Фото: скриншот с видео)
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На Запорожском направлении россияне пытались наступать силами 58-й общевойсковой армии — украинские воины уничтожили десятки оккупантов и три танка. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что российские пропагандисты давно анонсировали наступление на Запорожском направлении, однако такие попытки только уменьшают количество оккупантов и их техники. 

"Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия. Создается впечатление, что руководство россиян  готовит свой личный состав и технику на роль мишеней для наших подразделений", — сообщили в Генштабе.

Отмечается, что в результате атаки противника в Запорожской области ВСУ уничтожили три танка и около 30 россиян убитыми и раненными. 

Читайте также: Запорожье. РФ усиливает группировку на отдельных направлениях, но это не наступление — ВСУ

Дмитро Гриниченко
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война запорожская область потери генштаб
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