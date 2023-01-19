На Запорожском направлении россияне пытались наступать силами 58-й общевойсковой армии — украинские воины уничтожили десятки оккупантов и три танка. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что российские пропагандисты давно анонсировали наступление на Запорожском направлении, однако такие попытки только уменьшают количество оккупантов и их техники.

"Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия. Создается впечатление, что руководство россиян готовит свой личный состав и технику на роль мишеней для наших подразделений", — сообщили в Генштабе.

Отмечается, что в результате атаки противника в Запорожской области ВСУ уничтожили три танка и около 30 россиян убитыми и раненными.

Читайте также: Запорожье. РФ усиливает группировку на отдельных направлениях, но это не наступление — ВСУ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.