Операция Украины по обороне Бахмута стратегически обоснована – ISW

Оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией, несмотря на ее высокую цену для Украины. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW) за 21 января.

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По мнению аналитиков ISW, потери, связанные с продолжающейся обороной Бахмута со стороны Украины, значительны и, вероятно, сказываются на потенциальных контрнаступательных операциях в других местах, однако Украина заплатила бы высокую цену, позволив российским оккупантам легко взять Бахмут.

"Сам по себе Бахмут не имеет ни оперативного, ни стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и дешево, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, что Украине пришлось бы срочно построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности", – пишет ISW.

Аналитики также напоминают, что захват россиянами Бахмута привел бы к оккупации новых территорий Украины и новым зверствам захватчиков над мирным населением.

Эксперты сравнивают ситуацию в Бахмуте с обороной Северодонецка и Лисичанска, в результате которой украинские войска нанесли значительный урон и истощили силы россиян.

В ISW отметили, что украинские войска фактически удерживают российских оккупантов, технику и общий оперативный центр на Бахмуте, тем самым препятствуя способности России продолжать наступление в других местах на театре военных действий.

21 января на Бахмутском направлении россияне продолжали попытки наступления, увеличили интенсивность применения авиации.

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Наталія Медведєва

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