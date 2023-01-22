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Силы обороны отбили 10 атак оккупантов на Донбассе, россияне усилились авиацией – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 06:49
Силы обороны отбили 10 атак оккупантов на Донбассе, россияне усилились авиацией – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны отбили 10 атак российских оккупантов на Донбассе, враг увеличил использование авиации. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины за 21 января.

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Как отмечается, оккупанты проводили безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении россияне продолжали попытки наступления, увеличили интенсивность применения авиации.

На других направлениях – враг обороняется.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области, а также Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три – по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два района сосредоточения захватчиков.

  • Путин поставил перед Герасимовым задачу захватить всю Донецкую область до марта.

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Наталія Медведєва
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война бахмут генштаб
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