Силы обороны отбили 10 атак оккупантов на Донбассе, россияне усилились авиацией – Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны отбили 10 атак российских оккупантов на Донбассе, враг увеличил использование авиации. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины за 21 января.
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Как отмечается, оккупанты проводили безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях.
На Бахмутском направлении россияне продолжали попытки наступления, увеличили интенсивность применения авиации.
На других направлениях – враг обороняется.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской области, а также Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и три – по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два района сосредоточения захватчиков.
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