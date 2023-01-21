ВСУ об активности РФ под Запорожьем: Не наступление, идут малыми группами до 10 человек

Активность россиян на Запорожском направлении пока нельзя назвать "большим наступлением" – они бросают малые группы до 10 человек, чтобы проверить на прочность оборону ВСУ. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Таврийской группировки войск Евгений Ерин.

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"Сказать, что это какое-то большое наступление, невозможно. Это маленькие группы, плюс-минус до 10 человек, которыми враг пытается проверить на прочность нашу оборону и, в случае, если ему это удалось, возможно, на отдельных участках он улучшит свое тактическое положение", – сказал Ерин.

Так образом, по его словам, пока что и конкретно на данном этапе россияне пытаются занять более выгодные позиции на Запорожском направлении для обороны. При этом Ерин не исключает дальнейших более активных действий армии РФ, так как оккупанты собрали "определенные силы" на этом направлении.

"Мы не говорим, что это полноценная ударная группировка, но на определенных участках враг может совершать какие-то более активные действия", – сказал спикер ВСУ.

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Оксана Житнюк

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