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Россияне безуспешно попытались наступать на Запорожском направлении – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 19:01
Россияне безуспешно попытались наступать на Запорожском направлении – Генштаб - Фото
Артиллерийский обстрел оккупантов (Фото: EPA)

Россияне пытались наступать на Запорожском направлении, но безуспешно. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, россияне не отказываются от намерений захватить всю Донецкую область, а основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении.

Также армия РФ ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении, а на Лиманском – пытается улучшить тактическое положение.

На Запорожском направлении россияне проводили безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе, сообщает Генштаб.

На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях армия РФ обороняется.

По данным Генштаба, россияне не прекращают мародерства на временно оккупированных территориях. В Горностаевке, Каирах, Братолюбовке и Нижних Серогозах Херсонской области оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустые дома и выносят из них бытовую технику и мебель.

Генштаб также сообщает, что в течение суток ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский беспилотник "Мерлин-ВР". Украинские ракетчики поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы оккупантов и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

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Оксана Житнюк
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