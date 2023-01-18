Россияне безуспешно попытались наступать на Запорожском направлении – Генштаб
Россияне пытались наступать на Запорожском направлении, но безуспешно. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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По данным Генштаба, россияне не отказываются от намерений захватить всю Донецкую область, а основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении.
Также армия РФ ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении, а на Лиманском – пытается улучшить тактическое положение.
На Запорожском направлении россияне проводили безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе, сообщает Генштаб.
На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях армия РФ обороняется.
По данным Генштаба, россияне не прекращают мародерства на временно оккупированных территориях. В Горностаевке, Каирах, Братолюбовке и Нижних Серогозах Херсонской области оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустые дома и выносят из них бытовую технику и мебель.
Генштаб также сообщает, что в течение суток ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский беспилотник "Мерлин-ВР". Украинские ракетчики поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы оккупантов и одну станцию радиоэлектронной борьбы.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net в конце декабря рассказал, что РФ попытается сконцентрировать своих силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Однако Буданов не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться.
- В Генштабе ВСУ считают, что если россиянам удастся полностью захватить Донбасс, то они пойдут на Запорожье.
- Оккупанты усиливают группировку на отдельных участках Запорожского направления, но нельзя сказать, что они готовы к массированному наступлению, заявил спикер ВСУ Ерин.
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