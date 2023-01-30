Генштаб: ВСУ отбили атаки россиян в районе Бахмута, Клещеевки и Ивановского — карта фронта

Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Клещеевки, Ивановского и ряда других населенных пунктов за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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