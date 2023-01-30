Генштаб: ВСУ отбили атаки россиян в районе Бахмута, Клещеевки и Ивановского — карта фронта
Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Клещеевки, Ивановского и ряда других населенных пунктов за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что россияне ведут наступательные действия в районе Лимана, Бахмута, Авдеевки и Угледара.
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки в районах Белогоровки и Ямполевки Луганской области, а также Раздоловки, Васюковки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области.
Отмечается, что противник продолжает нести потери — в один из местных моргов временно оккупированной Горловки 28 января привезли около 20 тел оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.
Украинская авиация за сутки ударили по зенитно-ракетному комплексу захватчиков и двум районам сосредоточения россиян. Ракетные войска и артиллерия поразили две радиолокационные станции, склад боеприпасов и другой важный объект противника.
- 26 января сообщалось, что во время боев за Соледар на Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.
- По словам президента Владимира Зеленского, при штурме Бахмута в Донецкой области российские оккупанты теряют тысячи людей и не считают погибших при атаках.
- Артиллерия ВСУ прямым ударом уничтожила танк российских оккупантов, который обстреливал Бахмут — видео.
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