UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: ВСУ отбили атаки россиян в районе Бахмута, Клещеевки и Ивановского — карта фронта

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 07:23
Генштаб: ВСУ отбили атаки россиян в районе Бахмута, Клещеевки и Ивановского — карта фронта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Клещеевки, Ивановского и ряда других населенных пунктов за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что россияне ведут наступательные действия в районе Лимана, Бахмута, Авдеевки и Угледара. 

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки в районах Белогоровки и Ямполевки Луганской области, а также Раздоловки, Васюковки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского, Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. 

Отмечается, что противник продолжает нести потери — в один из местных моргов временно оккупированной Горловки 28 января привезли около 20 тел оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска. 

Украинская авиация за сутки ударили по зенитно-ракетному комплексу захватчиков и двум районам сосредоточения россиян. Ракетные войска и артиллерия поразили две радиолокационные станции, склад боеприпасов и другой важный объект противника.

Фронт в районе Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

Смотрите также: Под Бахмутом пограничники захватили позицию РФ. Оккупантов "поливали" из миномета — видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс бахмут генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 