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Воздушные силы: Россия ударила ракетами Х-47 "Кинжал" по объектам в Киеве и Запорожье

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 12:38
Воздушные силы: Россия ударила ракетами Х-47
МиГ-31 и ракета "Кинжал" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты нанесли удар ракетами Х-47 "Кинжал" по объектам в Киеве и Запорожье во время обстрела 26 января. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, ракет такого типа у противника не очень много, а российский диктатор Владимир Путин неоднократно хвастался, называя их гиперзвуковыми. 

"Они берегут их для поражения наиболее стратегических для них целей — в этот раз такими оказались один из объектов в Запорожье и объект критической инфраструктуры в Киеве. Такая была у них стратегическая цель — оставить один район Киева без света", — сказал Игнат. 

Он отметил, что "Кинжал" летит по баллистической траектории, а истребитель МиГ-31К доставляет ее в верхние слои атмосферы, запускает и ракета при заходе на цель опускается с огромной скоростью. 

СПРАВКА. Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Она летит по баллистической траектории, ВСУ на сегодняшний день не располагают средствами, которые способны сбить данный тип ракет. 
  • Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.
  • ВСУ сбили 47 ракет из 55. РФ запустила "Кинжал", Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибры".
  • В результате российской ракетной атаки погибли 11 человек, столько же получили ранения.

Читайте также: Воздушные силы: Удар ракетами "Кинжал" наносился двумя МиГ-31К с территории России 

Дмитро Гриниченко
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Кинжал война киев ракетный удар Запорожье воздушные силы Юрий Игнат МиГ-31К
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