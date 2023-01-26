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Воздушные силы: Удар ракетами Х-47 "Кинжал" наносился двумя МиГ-31К с территории России

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 13:33
Воздушные силы: Удар ракетами Х-47
МиГ-31К (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты во время массированного удара 26 января запустили по Украине две ракеты Х-47 "Кинжал" с территории РФ. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, удар наносился именно с территории РФ, а не из Беларуси, где часто проходят тренировочные полеты истребителей МиГ-31К, которые способны нести данное вооружение.

В пресс-службе ВС ВСУ уточнили, что ракеты запускались с двух МиГ-31К. Один истребитель подобной модели может нести только один "Кинжал".

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противовоздушная оборона сбила 47 из 55 ракет россиян.

СПРАВКА. Россия характеризует "Кинжал" как гиперзвуковую ракету, однако, по сути, это "приделанная к самолету ракета "Искандер". Она летит по баллистической траектории, ВСУ на сегодняшний день не располагают средствами, которые способны сбить данный тип ракет. 

Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58, более 20/12 и 38/25 ракет.

Читайте также: Россия запустила ракеты и дроны по Украине: новая волна террора. Хроника событий

Дмитро Гриниченко, Марко Сировой
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Кинжал война ракетный удар воздушные силы Юрий Игнат МиГ-31К
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