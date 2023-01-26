Воздушные силы: Удар ракетами Х-47 "Кинжал" наносился двумя МиГ-31К с территории России
Российские оккупанты во время массированного удара 26 января запустили по Украине две ракеты Х-47 "Кинжал" с территории РФ. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
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По его словам, удар наносился именно с территории РФ, а не из Беларуси, где часто проходят тренировочные полеты истребителей МиГ-31К, которые способны нести данное вооружение.
В пресс-службе ВС ВСУ уточнили, что ракеты запускались с двух МиГ-31К. Один истребитель подобной модели может нести только один "Кинжал".
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противовоздушная оборона сбила 47 из 55 ракет россиян.
Осенью 2022 года страна-террорист РФ начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины. Цель таких преступлений – лишить украинцев электричества, отопления, воды и других базовых услуг, устроить гуманитарную катастрофу и спровоцировать протесты для принуждения президента Зеленского и его правительства к капитуляции. В трех последних атаках (29, 31 декабря и 14 января) было запущено/сбито 70/58, более 20/12 и 38/25 ракет.
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